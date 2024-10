Procon orienta consumidores para compras do Dia das Crianças

O Procon de Santo André orienta os consumidores para as compras do Dia das Crianças, celebrado no sábado. De acordo com o órgão de defesa do consumidor, o ideal é se planejar antecipadamente para não comprometer o orçamento, definindo o presente/brinquedo que pretende comprar.

“Pesquise os preços, considerando a forma de pagamento pretendida, pois o valor pode variar para pagamentos em boleto, cartão de crédito, cartão da loja e Pix, de acordo com os descontos ou juros no parcelamento. Considere também o valor que será cobrado de frete”, destaca a diretora do Procon Santo André, Doroti Gomes Cavalini.

Os consumidores devem ficar atentos à faixa etária recomendada dos produtos,

Nas compras on-line, é preciso verificar se o site apresenta informações adequadas, claras, ostensivas e em língua portuguesa sobre as características, qualidade, quantidade, origem, composição, preço e garantia dos produtos.