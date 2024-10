Merendeiras voltam ao trabalho em São Bernardo

Após terem paralisado suas atividades na terça-feira (8), em protesto contra atraso no pagamento de salários, entre outras reclamações, as merendeiras das Emebs (Escolas Municipais de Educação Básica) de São Bernardo voltaram ao trabalho nesta quarta-feira.

De acordo com o Sindicato dos Empregados nas Empresas de Refeições Coletivas e Merenda Escolar do Grande ABC, as trabalhadoras receberam os salários, que deveriam originalmente ter sido pagos no dia 5, mas ainda não tiveram resposta quanto a questões como FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), falta de trocas de uniformes e relatos de assédio moral supostamente cometido por supervisoras da Soluções Serviços Terceirizados, empresa responsável pelas contratações. “Como elas prestam um serviço essencial, voltaram a trabalhar. Mesmo assim, vamos contranotificar a Soluções e chamá-los a uma reunião. Se não responderem, faremos outra manifestação na segunda ou na terça”, disse Genivaldo Barbosa, presidente do sindicato.

A Prefeitura alegou que havia efetuado o repasse dos valores à empresa terceirizada no dia 30 de setembro, enquanto a Soluções Serviços Terceirizados disse que havia ocorrido “um erro no processamento do crédito dos salários de seus colaboradores”.