Comissão da UFABC pode incluir pedagogia entre os cursos oferecidos

A UFABC (Universidade Federal do ABC) instituiu a comissão julgadora responsável pela seleção de propostas de novos cursos de graduação da instituição de ensino, incluindo licenciatura em pedagogia. A criação do curso é um pleito do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC junto à instituição de ensino desde 2022.

Conforme cronograma definido pela UFABC, a análise das propostas de licenciaturas será analisada pela comissão até 25 de outubro. Em seguida, os resultados parciais de classificação serão divulgados até 29 de outubro, com interposição de recursos de 30 de outubro a 1ª de novembro. A divulgação dos resultados finais de classificação sairá em 5 de novembro.

O Consórcio tem reforçado à UFABC como demanda regional a criação do curso superior de pedagogia na instituição de ensino. O pleito consta do Plano Regional de Educação, elaborado pelo órgão intermunicipal em 2016, foi apresentado à universidade em maio de 2022, durante reunião do Grupo de Trabalho Educação, com o reitor Dácio Matheus.

Desde então, a entidade que representa as prefeituras da região tem apontado que o Grande ABC verificou redução no número de vagas em instituições que formavam profissionais da educação e no número de ingressantes nos cursos de pedagogia e licenciatura, além de registrar um número significativo de aposentadorias de docentes nos últimos anos.

Proposta do Consórcio, a inclusão do curso de Pedagogia entre as disciplinas oferecidas foi contemplada no novo Plano de Desenvolvimento Institucional da universidade, previsto para os próximos dez anos.

Os últimos detalhes do projeto foram alinhados em reunião realizada no fim de setembro, que contou com a participação da coordenadora do GT Educação e secretária da Pasta de Diadema, Ana Lucia Sanches, dos pró-reitores da UFABC Daniel Pansarelli e Fernanda Cardoso, além da coordenadora de Programa e Projetos do Consórcio, Juliana Cavasini da Silva.

“O curso de Pedagogia vai fortalecer a educação básica no Grande ABC, qualificando a área em todos os municípios. A UFABC é uma grande aliada da nossa região e pode contribuir muito nesse campo que tem muito potencial de crescimento”, afirmou Ana Lucia Sanches.