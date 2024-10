Namorada de Benicio Huck faz harmonização aos 16 anos de idade e é criticada

Eita! Namorada de Benicio Huck, filho de Luciano Huck e Angélica, realizou uma harmonização facial aos 16 anos de idade e foi bastante criticada pela realização do procedimento.

No Instagram, Duda Guerra mostrou o seu antes e depois da harmonização:

Com as técnicas da Doutora Gabriela Dawson, conseguimos transformar o incômodo que eu tinha na pontinha do nariz e ainda fazer pequenos pontos sutis de embelezamento. O que eu amei? Ela foi super atenciosa e queria que fosse algo que me deixasse mais feliz, mas sem precisar mexer em muitas coisas? respeitando minhas características, minha idade e junto com o que eu queria, chegamos a esse resultado MARAVILHOSO!

Na publicação, alguns seguidores comentaram sobre a decisão da adolescente. Um dos comentários foi:

Meu Deus, a menina tão linda naturalmente e fazendo tantos procedimento que inclusive deixam ela com a aparência mais velha e perde totalmente o traço de adolescente, é tão lindo os traços de adolescente, pra que perder isso tão precocemente. Gosto do jeitinho dela, do conteúdo, mas essa agonia de cirurgias e procedimentos são para mulheres que precisam.