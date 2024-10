Serna sofre lesão muscular e aumenta problemas para Mano Menezes armar ataque do Fluminense

A parada da Data Fifa não vem sendo de boas notícias para o Fluminense. O tempo de treinos antes da volta do Brasileirão, no clássico com o Flamengo, dia 17 de outubro, está trazendo dores de cabeça para o técnico Mano Menezes. O problema da vez é a lesão muscular de Serna.

"O atacante Kevin Serna sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda no final da partida contra o Cruzeiro e faz tratamento no CTCC", informou o Fluminense, para explicar a ausência do jogador nas atividades.

O colombiano era apontado como substituto de Keno, suspenso, para o clássico, ao lado de Arias - voltará de jatinho após representar sua seleção - e Kauã Elias, mas as dores aumentaram e o jogador agora pode ser novo desfalque.

Marquinhos, que começou o ano como lateral-direito, seria a opção para a beirada do campo caso Mano Menezes não opte por utilizar um centroavante aberto, casos de John Kennedy ou mesmo de Kauã Elias. Outra opção seria povoar o meio de campo, com Lima sendo o principal candidato a entrar.

Depois de deixar a zona de rebaixamento,,o Fluminense sabe que precisa ganhar do arquirrival para não correr o risco de voltar à zona de queda. Os desfalques, contudo, preocupam. E, para piorar, o time ainda tem problemas na lateral-esquerda, com Marcelo suspenso e Diogo Barbosa machucado - passou por cirurgia no joelho. O capitão Thiago Silva também faz tratamento no pé.