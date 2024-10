Motorista perde controle do freio e caminhão invade prédio do INSS

Na manhã desta quarta-feira (9), um motorista perdeu o controle do freio e um caminhão de reciclagem invadiu o prédio do INSS em Santo André. O acidente aconteceu na rua Adolfo Bastos, no Jardim Bela Vista. No veículo estava o motorista e dois ajudantes, que tiveram escoriações leves.

Por segurança, o prédio foi evacuado e o atendimento na agência foi suspenso. Segundo um funcionário do Departamento de Trânsito de Santo André, o acidente só não foi mais grave porque uma goiabeira teria impedido que o caminhão avançasse para o interior do prédio, onde estavam os funcionários do INSS.

O motorista do veículo, Edmilson Jacinto Barros, 48 anos, disse que perdeu o controle do freio na descida da avenida Cesário Bastos (via em frente ao edifício do INSS). “Logo no início da descida o freio perdeu o controle, pisava, pisava e não respondia. Graças a Deus o acidente não foi mais grave”, disse Barros, que teve um corte na mão e ferimentos leves no braço.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e atendeu as vítimas. Equipes do departamento de trânsito de Santo André atuam no local e aguardam a chegada do guincho para retirar o veículo do edifício.