Furacão Milton está chegando à Flórida, com risco de provocar grandes danos

O furacão Milton se fortaleceu enquanto atravessava o Golfo do México em direção à Flórida, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira, 9, e pode atingir o Estado com grandes ondas de tempestade, chuvas intensas e ventos fortes.

"Milton tem o potencial de ser um dos furacões mais destrutivos já registrados para o centro-oeste da Flórida", alertou o Centro Nacional de Furacões.

Milton, que voltou ao status de categoria 5 na tarde de terça-feira, 8, está ameaçando a área de Tampa Bay, que abriga mais de 3,3 milhões de pessoas. A região não é impactada diretamente por um grande furacão há mais de 100 anos.

Milton também está ameaçando outras áreas da costa oeste da Flórida que foram devastadas quando o furacão Helene atingiu a costa em 26 de setembro deste ano.

O tráfego estava intenso na quarta-feira, enquanto as pessoas fugiam da área de Tampa antes da chegada de Milton. Equipes ao longo da costa se apressavam para limpar os destroços deixados por Helene para que Milton não os transformasse em projéteis perigosos.

Onde está o furacão Milton?

Milton estava centrado a cerca de 485 quilômetros a sudoeste de Tampa, na Costa do Golfo da Flórida, no início desta quarta-feira, com ventos máximos sustentados de 260 km/h, informou o centro de furacões.

Ele se movia em direção ao nordeste a 22 km/h no início da quarta-feira, e espera-se que continue nessa direção com um aumento na velocidade de avanço até a noite de quarta-feira.

Quando Milton deve chegar ao solo?

Segundo o Centro Nacional de Furacões, Milton deve atingir a terra na noite de quarta-feira, 9, ou início de quinta-feira, 10.

Quão graves podem ser os danos?

A costa do Golfo da Flórida é especialmente vulnerável à maré de tempestade. Helene atingiu cerca de 240 quilômetros ao norte de Tampa e causou mortes por afogamento na área devido às marés de tempestade de cerca de 1,5 a 2,5 metros acima dos níveis normais. Com Milton, os meteorologistas alertam sobre uma possível maré de tempestade de 3 a 4,5 metros em Tampa Bay. Com informações da Associated Press.