Savinho enxerga momento para recuperação da Seleção

O Brasil visitará o Chile amanhã em Santiago e, na terça-feira (15), recebe o Peru, em Brasília. As duas seleções são as piores colocadas nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. E, de acordo com o atacante Savinho, essa é a melhor chance para a equipe do técnico Dorival Júnior deixar para trás a má fase recente.

“Chegou a hora, chegou um momento muito bom para todos os jogadores, para mostrar o que é o Brasil, onde a gente merece estar. Com certeza, todos têm em mente fazer isso, fazer o Brasil voltar a ganhar partidas, e a torcida gostar dos nossos jogos quando vai ao estádio”, disse o atleta.

A Seleção Brasileira passa por momento incômodo na classificação da competição. Na quinta colocação, o País acumula dez pontos, com apenas três vitórias em oito confrontos. A rival Argentina aparecem como líder isolada, com 18.

Convocado em setembro, na última Data Fifa, Savinho acabou cortado da lista final, já que se lesionou jogando pelo Manchester City, da Inglaterra. Outro que ganha uma nova oportunidade pela Seleção é o goleiro Ederson, companheiro de time.

O último jogo de Ederson pela equipe verde e amarela aconteceu em outubro de 2023. Desde então, ele enfrentou três cortes em convocações, em decorrência de lesões. Desta vez, a tendência é de que o atleta entre em campo nos dois jogos, já que quem acabou cortado da lista foi Alisson, do Liverpool.

“Infelizmente, por causa da lesão de um companheiro, acabou pintando oportunidade. Espero estar apto para ajudar a Seleção. Sei da importância dos jogos e espero estar 100% focado”, afirmou Ederson em coletiva.

As lesões são um problema frequente para o técnico Dorival Júnior no início de seu trabalho. Em quatro convocações desde a sua chegada, o comandante já enfrentou 15 baixas.

Somente nesta Data Fifa, o treinador modificou cinco dos 23 nomes da lista oficial. Além de Alisson, Bremer, Militão, Guilherme Arana e Vinícius Júnior desfalcam o Brasil.