‘Penha ligou e fez um gesto importante’, diz Auriani, prefeito eleito

Akira Auriani (PSB), prefeito eleito de Rio Grade da Serra, destacou em entrevista exclusiva ao Diário ter ficado “surpreso” com a ligação da chefe do Executivo. Em gesto democrático, Penha Fumagalli (PSD), derrotada na tentativa de reeleição, cumprimentou o adversário e, em tom republicano, se colocou à disposição para tratar dos assuntos governamentais. “No mesmo dia da vitória, a Penha fez um gesto muito importante: em uma surpresa positiva, ela fez contato comigo para construir uma agenda de transição de governo”, afirmou.

O pessebista, no entanto, acredita que a troca de informações vai “acontecer de maneira tranquila e transparente”, o que demonstra que rusgas da campanha não devem contaminar o processo de troca de informações.

Auriani, no entanto, preferiu não dar detalhes sobre quais serão suas ações assim que assumir o comando do Paço rio-grandense, em 1º de janeiro de 2025. “Vamos ver como está a saúde financeira da Prefeitura”, pontuou.

Ainda não há data definida para que os trabalhos de transição tenham início, apesar de garantir já ter um grupo pronto para isso. “Vamos aguardar a agenda da prefeita. Temos no nosso time quem vai cuidar desse processo”, disse Auriani.

Na sede do Diário, ontem à tarde, acompanhado da vice-prefeita eleita, Vilma Marcelino (PSB), lembrou ser preciso manter canal aberto de diálogo com os servidores municipais. “Vamos conversar com os funcionários públicos, pois são eles que de fato cuidam da cidade, até para entender as expectativas, o que está deficitário e como podemos melhorar a qualidade de vida do trabalhador, para que possa oferecer um serviço de melhor qualidade”, discorreu Auriani.

“Os servidores precisam ter o mesmo propósito, o de construir uma cidade melhor”, comentou Vilma.

Auriani frisou adotar nos primeiro dias de gestão outra frente de trabalho, além do diálogo com os servidores. A ideia é a de se aprofundar nas finanças de Rio Grande da Serra. “Janeiro chegando, vamos abrir esse paralelo do diálogo e entender a saúde financeira para tocar os projetos em curto, médio e longo prazos. É entender as dívidas e saber o quanto isso vai impactar o Orçamento e, a partir daí, montar o planejamento.” Para este ano, a Prefeitura estimou orçamento de R$ 170 milhões.





ENTREVISTA

A entrevista completa com Akira Auriani e Vilma Marcelino, gravada em vídeo, pode ser assistida no @dgabctv, no YouTube.