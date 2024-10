Bahia do Lava Rápido considera disputar a presidência da Câmara

Reeleito com a maior votação nominal do Grande ABC e a mais expressiva da história de Santo André, o vereador Leandro dos Reis Macedo, o Bahia do Lava Rápido (PSDB), não descarta concorrer à presidência da Câmara, atualmente comandada por Carlos Ferreira (MDB). A posse da nova legislatura e a eleição ocorrem no dia 1º de janeiro. Sua pretensão encontra respaldo nos 10.288 votos recebidos no último domingo, resultado acima do obtido por Aidan Ravin (1961-2021), que conseguiu 10.019 em 2004.

“De minha parte, tenho o interesse, sim (em concorrer à presidência). Vamos sentar com o prefeito eleito (Gilvan Junior, PSDB) e com o prefeito Paulo Serra (PSDB) para conversar. Meu maior compromisso no próximo mandato é continuar a fazer meu trabalho junto à população, mas não posso descartar essa possibilidade”, disse Bahia do Lava Rápido, em entrevista ao Diário.

O tucano fez elogios ao atual presidente do Legislativo e afirmou que Ferreira “faz uma ótima gestão”, mas ressaltou: “se eu disser que não tenho interesse (na presidência) estarei mentindo”.

Bahia do Lava Rápido encontrará forte concorrência dentro da própria base governista. Em agosto, durante atividade de campanha, tanto Gilvan como Serra ressaltaram a torcida para que Ferreira fosse reeleito (o que ocorreu) e continue na presidência para o biênio 2025-2026.

O vereador atribuiu a votação expressiva ao “trabalho desenvolvido ao longo de 45 meses de mandato e do forte comprometimento com a população”. “Estive nas ruas todos os dias ouvindo as pessoas, conversando com os eleitores olho no olho. Acho que a cidade devolveu aquilo que eu me dispus a oferecer aos moradores”, avaliou, ressaltando que seu mandato está sempre perto da comunidade.

“Diferentemente de outros vereadores, que se elegem e, depois, desaparecem, eu assumi o compromisso de estar ao lado da população, principalmente, daqueles que mais precisam. Inclusive, passo aos eleitores meu telefone particular, para que as pessoas conversem diretamente comigo, e não com meus assessores”, garantiu Bahia do Lava Rápido.