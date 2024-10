Parque Estadual Serra do Mar se expandirá em tamanho

O Parque Estadual Serra do Mar, que conserva a maior área de Mata Atlântica do País e ainda inclui São Bernardo - com o Parque Caminhos do Mar, crescerá ainda em 10,3 hectares. A área foi cedida em Cubatão, pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano).

Segundo a Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística), a medida compensa ambientalmente a construção de 715 unidades habitacionais no município.

Os hectares doados para o parque estão inabitados e, de acordo com estudos de fauna e flora, abrigam até mesmo o palmito-juçara: espécie nativa e extinção. Serão outras 37 as espécies de plantas e um ecossistema composto por mais de 117 animais a compor em breve o equipamento na Serra do Mar, que toma 25 cidades do Litoral Sul de São Paulo ao Rio de Janeiro.