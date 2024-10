Charge - 9 de outubro de 2024

O Dia das Crianças vai injetar R$ 135 milhões na economia do Grande ABC. Brinquedos, roupas e eletrônicos serão os produtos mais procurados para a data, que será comemorada neste sábado. O gasto com presente está estimado em R$148,5 para os meninos e de R$145 para as meninas. O pagamento será feito preferencialmente com cartão crédito.

Os sobrinhos vão receber a maior parte dos presentes (27,7%), seguidos pelos filhos (26,6%), afilhados (9,7%) e netos (8,6%). A divisão, segundo os responsáveis pelo levantamento, se deve à redução da taxa de fecundidade e do número de filhos pelos casais, segundo a análise dos pesquisadores do CIM (Centro de Inteligência de Mercado, da Strong Business School.