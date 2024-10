Pelo debate qualificado

Com o avanço para o segundo turno nas eleições de São Bernardo, Diadema e Mauá, é imprescindível que os candidatos mantenham a integridade do debate político. No primeiro turno, apesar de algumas propostas importantes terem sido apresentadas, o que se viu também foram desentendimentos que fugiram da discussão de ideias. O eleitor espera uma troca de argumentos que priorize soluções para as questões locais, como mobilidade urbana, saúde e geração de empregos. A continuidade de ataques pessoais tende a empobrecer o debate e a desviar a atenção das reais necessidades da população. As campanhas devem ser um exercício de diálogo e de construção de um futuro melhor, não um campo de batalhas pessoais.

O desafio agora é evitar que a busca ativa pelo voto nesta segunda rodada seja marcada por provocações que ofusquem a exposição de projetos – como já se começa a ver. O eleitor precisa de informações claras e objetivas para decidir em quem depositar sua confiança no dia 27, e cabe aos candidatos focarem em propostas concretas. É tempo de discutir o que será feito para melhorar a qualidade de vida nos municípios, seja na infraestrutura, nos serviços públicos ou na segurança. A verdadeira disputa deve ocorrer na esfera das ideias, com respeito às diferenças e sem desviar para ataques que só enfraquecem o processo democrático. A excelência do debate se reflete diretamente na qualidade das escolhas que os cidadãos farão nas urnas.

A maturidade política neste momento será determinante para o futuro das três cidades do Grande ABC que ainda não definiram quem assume o poder em 1º de janeiro de 2025. Quem conseguir se destacar pela coerência de suas propostas e pela capacidade de dialogar com os problemas locais terá maiores chances de conquistar a confiança do eleitorado. Que os candidatos saibam respeitar seus adversários e, sobretudo, a população, apresentando soluções que possam de fato transformar o cotidiano dos moradores. O que está em jogo não é apenas uma vitória eleitoral, mas o compromisso com o desenvolvimento dos municípios. Um processo eleitoral limpo e propositivo fortalece não só as cidades, mas a própria democracia.