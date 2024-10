Guto Volpi: ‘estou redesenhando o governo, que deve ter novidades’

O prefeito reeleito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), já deu início ao planejamento para o próximo mandato. Em entrevista ao Diário, o prefeito afirmou que “está redesenhando o governo para dar mais dinamismo”. O liberal deve se reunir nesta quarta-feira com o secretariado para discutir demandas e prioridades, mas já adiantou que haverá novidades nos próximos meses.

O prefeito não revelou como se dará esse redesenho. As mudanças, porém, devem ser pontuais, tendo em vista que Volpi afirmou que a cidade está “muito bem encaminhada, uma das vantagens da sucessão e do trabalho desenvolvido nos últimos dois anos”.

Volpi foi reeleito no último domingo com 46,72% dos votos válidos. Guto Volpi tomou posse no mandato atual em janeiro de 2023, após vencer eleição suplementar realizada em dezembro de 2022, devido à cassação do mandato de seu pai, Clóvis Volpi. Com a reeleição, vai continuar à frente do Paço, agora para mandato de quatro anos, a partir de 2025.

Para o prefeito, as eleições deste ano tomaram um rumo “muito agressivo” em decorrência do modismo do vale-tudo na política. “Até brinquei: fiquei no córner de um ringue apanhando o tempo todo. Não revidei absolutamente nada. Tenho fé que o trabalho precisa prevalecer e as pessoas reconheceram isso”, afirmou, complementando que, quando um candidato escolhe a violência, é porque não tem nada para mostrar de trabalho, nem de propostas.

Segundo Guto Volpi, os próximos quatro anos de mandato devem fluir mais facilmente. “Temos a manutenção da Saúde. Hoje estamos ampliando com duas USFs (Unidades de Saúde da Família da Vila Sueli e do Jardim Serrano) importantes para o município. (Teremos também) O primeiro Minha Casa, Minha Vida da cidade, o término do viaduto (ligando os Centros alto e baixo) previsto para 2026, e a integração, também em 2026, do trem-ônibus que chega em parceria com o governo do Estado”, citou.

A digitalização da educação e da Saúde, entre outros serviços, será uma das novidades para 2025. Para o próximo mandato, o prefeito destacou ainda que manutenção e zeladoria serão prioridades, bem como o fortalecimento da cultura, pilar do turismo de Ribeirão Pires.

“São oito praças esportivas que estamos entregando. Dentro dos bairros isso tem feito uma transformação social, de saúde e de cultura, o que é muito importante”, pontuou.

TURISMO

Guto Volpi projeta expansão do turismo para os próximos anos com base na estratégia de fomento à cultura adotada nos últimos dois, o que trouxe entre os resultados a construção de ao menos 40 habitações voltadas ao recebimento de turistas, como pousadas e Airbnb.

“Conseguimos despertar no mercado uma relação de confiança com o empreendedor e o investidor, A AutoZone está vindo aí. A academia Ultra também. Há especulação de um Burger King. Então, é nítida a relação de confiança que a gestão passa ao investidor e está acontecendo”, afirmou.