Palavra do Leitor - 9 de outubro de 2024

Ética

Define-se ética como o conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo ou de um grupo social, ou seja, é ela que lida com o que é moralmente certo ou errado. Mas parece que para políticos e comissionados, tanto do Legislativo quanto do Executivo, ética não deve fazer parte de seus cotidianos, pois não raro ouvimos relatos, por exemplo, de pessoas que burlaram a fila da saúde por indicação de um desses cidadãos, tornando-se tão antiético quanto seus pseudobenfeitores. Você que propicia ou aceita esse tipo de “favor”, acreditando estar levando vantagem, lembre-se: a ignorância é a mão zelosa da falência humana.

Vanderlei Retondo

Santo André

Grande ABC e PT

‘Em seu berço político, PT acumula derrotas e tem apenas dois candidatos no 2° turno’ (Política, dia 8). O povo acordou; chupa, PT!

Walmir Ciosani

São Bernardo

Eleição na Capital

Terminado o pleito para Prefeitura em São Paulo, é preciso dizer que a mídia tradicional só se preocupou em demonizar e desclassificar Pablo Marçal, o terceiro colocado, que, numa campanha meteórica, chegou a apenas 50 mil votos do segundo colocado, cujos números relativos não representam metade de um bairro da cidade. Esqueceram de analisar por que 1/3 da cidade preferiu votar no tal “desclassificado” pela mídia. Não teria sido mais inteligente tentar analisar quais os anseios desse 1/3 dos paulistanos que preferiram jogar seus votos num candidato relativamente desconhecido, mas que veio com um discurso de mudança? Mudança na forma de governar. Mudança na forma de aproximação com as verdadeiras necessidades dos cidadãos no dia a dia, em detrimento do discurso repetitivo dos dois candidatos que irão concorrer no segundo turno. Duas figurinhas repetitivas que levarão os votos dados ao M arçal se ousarem sair daquele marasmo e dar propostas coerentes e concretas. Chega de engambelação!

Beatriz Campos

Capital

PSD – 1

Gostaria de expressar meus parabéns ao senhor Gilberto Kassab pelo número expressivo de prefeituras conquistadas nestas eleições. Estas trocas de prefeitos antigos vêm mostrar que o povo está optando pelo novo e parece que o PSD percebeu esta lacuna e, como em política não existe espaço vazio, começou a dar as diretrizes.

João Camargo

Capital

PSD – 2

A mídia agora trata Gilberto Kassab como a cereja da vez por seu partido, o PSD, ter conquistado mais municípios em detrimento de outros. Mas para o bom entendedor, Kassab transformou seu partido num perfeito camaleão, aquele do qual antigamente dizíamos que “dança conforme a música”. Dependendo do momento, joga na direita; em outros, na esquerda. É o perfeito centrão interesseiro. Mas quem acompanhou o surgimento do partido sabe que foi feito às custas de dinheiro desviado quando Kassab foi prefeito de São Paulo e que custou a ele vários processos administrativos, hoje dormindo no Supremo Tribunal Federal.

Beatriz Campos

Capital

Violência em S.Bernardo

Vários dias se passaram desde o episódio do GCM baleado na porta de Emeb em São Bernardo e até agora nada de ação concreta foi feito. O que se sabe é que, por falta de organização e fiscalização, muitos guardas estariam trabalhando bem acima de carga. A média seria de 180 horas por mês, mas muitos estariam trabalhando todos os dias, em até 360 horas ou mais, em Dese (Diária Especial da Secretaria de Educação) e horas extras e não estariam respeitando o descanso garantido por lei, de intervalo de 11 horas entre as jornadas, tendo em vista que o guarda, ao sair do serviço ou voltar para o trabalho, teria em média seis horas de descanso. Imagina um profissional de segurança trabalhar armado, proteger escolas e alunos com pouco tempo para descansar, ter lazer e curtir a família. Isso sem contar que ele faz essa jornada exaustiva devido a São Bernardo ter o pior salário para os profissionais de segurança no Estado.

Maria de Lourdes Barbosa dos Santos

São Bernardo