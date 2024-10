Memphis Depay visita São Bernardo

De folga dos treinamentos no Corinthians devido à Data Fifa, o atacante holandês Memphis Depay aproveita o intervalo para conhecer a cultura e gastronomia do País. E, na tarde da última segunda-feira (9), fez uma visita inesperada ao Grande ABC, mais precisamente à comunidade do Jardim Calux, em São Bernardo.

Em imagens viralizadas nas redes sociais, o astro do Timão aparece observando uma partida de futebol amador na cidade. Em outros vídeos que circulam na internet, o atleta comparece a uma lanchonete de rua em São Bernardo, acompanhado por amigos e seguranças particulares.

Apesar da proteção pessoal, Memphis não evitou o contato com fãs e pessoas que o abordaram no município. Mesmo sem entender completamente o português, o atleta atendeu aos pedidos e posou para fotos e vídeos junto a moradores do Jardim Calux.

Porém, o período de folga do atacante termina nesta quarta-feira, já que as atividades no CT Joaquim Grava retornam nesta manhã, visando o importante compromisso contra o Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro, no dia 17.

Titular e autor de uma assistência no empate em 2 a 2 contra o Inter-RS na última rodada, Memphis reconhece que ainda não tem o físico 100% preparado. A expectativa do clube é que o camisa 94 use o intervalo da Data Fifa para intensificar os trabalhos e se firmar no time titular para ajudar na fuga contra o rebaixamento.