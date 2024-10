Ex- segurança expõe que Diddy violentou sexualmente o rapper Usher

As acusações não param! Em participação no podcast The Art of Dialogue, Gene Deal, ex- segurança de Sean Combs, o Diddy, afirmou que o rapper Usher teria sofrido abuso sexual pelo produtor musical e que a violência resultou em uma hospitalização.

O profissional, que disse nunca ter presenciado a brutalidade, soube da história por meio de pessoas que estão dentro do mundo artístico e durante a entrevista onde fez a forte revelação, Deal contou:

Ouvi isso de alguns executivos da música. Não vou dizer o nome deles. Talvez eles falem por si mesmos. Puff mandou aquela criança (Usher) para o hospital. Cara, o mano estava sangrando pelo traseiro.

Usher que chegou a morar na mansão de Diddy quando tinha apenas 13 anos de idade, não se pronunciou ainda sobre o assunto. Diddy segue preso desde do dia 16 de setembro e a defesa do artista se pronunciou sobre as acusações que levaram a prisão dele, dizendo que o artista nega como falsa e difamatória qualquer alegação de que ele tenha abusado sexualmente de alguém, incluindo menores.

E a história não acaba por aí! Em entrevista para o jornal Folha de SP em março de 2024, Monica Monteiro, ex-agente de Gisele Bündchen, relatou que Combs, convidava frequentemente a modelo brasileira para festas:

Ele vinha convidando direto a Gisele para ir em baladas depois dos desfiles. E a gente não era de balada. Ele chegava, jogava charme e falava: Ah, eu quero que você vá à tal festa, em tal lugar, aparece lá.

Não foi revelado por Monica para qual festa Gisele teria sido chamada. Se foram as famosas festas do branco, frequentadas por várias celebridades ou para as freak-offs, famosas pelas maratonas sexuais.