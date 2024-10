Poliana Rocha celebra um mês do neto, José Leonardo: Já transformou tantas vidas

Avó coruja? Temos! Nesta terça-feira, dia 8, Poliana Rocha celebrou com muito amor e carinho o primeiro mês de vida do seu neto, o pequeno José Leonardo, fruto do relacionamento entre Zé Felipe e Virginia Fonseca.

Através dos stories, a esposa de Leonardo postou um clique grudadinho com o neto e abriu o coração. Segundo ela, é uma delícia vê-lo crescer mesmo que ainda tão pequeno.

Nesse primeiro mês, você já transformou tantas vidas, especialmente a nossa. Ver você crescer, mesmo que tão pequenino, é a maior alegria de todas. O seu futuro é brilhante e cheio de promessas, e estaremos ao seu lado a cada passo, celebrando cada conquista. Te amamos muito!!!, escreveu.

Recentemente, Poliana falou sobre um assunto delicado com os seus seguidores. Ao abrir a famosa caixinha de perguntas, ela comentou sobre a superação de traumas em sua vida e o processo de perdoar traições.