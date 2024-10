Jovens valores... O Grande ABC os revelou. E eles correram o mundo. Da Rua Catequese para o sucesso. Orgulho de todos nós.

Marqueiz enviou esta foto à Memória, e escreveu: “Hildebrando Pafundi, eu e o Pedro Martinelli no Jardim da Luz, em São Paulo, em 1969, quando trabalhávamos no pequeno Diário e éramos felizes. Jovens, portanto, felizes”.

Repassamos esta foto ao repórter-fotográfico Marcello Vitorino, que está iniciando mais uma pesquisa no Banco de Dados do Diário sobre imagens fotográficas ali guardadas.

Marqueiz, andreense, partiu. Repousa no cemitério de Paranapiacaba. Prêmio Esso Nacional de Jornalismo em 1973 pelo Estadão.

Pedro Martinelli, andreense, brilha no Fotojornalismo. Entrem no Google e acompanhem a sua carreira nacional e internacional. Um dos maiores e mais premiados fotógrafos brasileiros.

Pafundi, paulistano, veio menino para o Grande ABC. Aqui permanece, há décadas ligado à literatura, autor de livros belíssimos, depois de uma carreira jornalística vitoriosa.

Crédito da foto 1 – Acervo: José Marqueiz (em memória)

TALENTOS REUNIDOS. Pafundi, Marqueiz e Martinelli: o despertar ao jornalismo na transição entre o News Seller e o Grande ABC

Vicente Leporace...

...e o papa palmeirense.

Texto: Milton Parron

Vicente Leporace, mineiro de São Tomás de Aquino, falecido aos 66 anos de idade no dia 16 de abril de 1978, é o personagem do programa “Memória” deste final de semana.

Será focalizada sua atuação na Bandeirantes, onde apresentou, de 1962 a 1978, “O Trabuco”, o mais ouvido em toda a Grande São Paulo naqueles 16 anos.

Irreverente, corajoso e sem amarras, ele foi intimado muitas vezes a explicar junto à censura as razões de algumas críticas ásperas contra os governantes do período ditatorial de 64.

Apresentaremos dois programas, um de 1968 e outro de 1969. Neste segundo programa, Leporace critica o papa Paulo VI. A Igreja cassara São Jorge. Leporace, corintiano doente, não se conformou, “além da falta de jogadores agora também não temos mais santo protetor”, reclamou ele insinuando que o papa pudesse ser palmeirense.

Memória

Produção e apresentação: Milton Parron. Rádio Bandeirantes em 86.3 e 90.9. Hoje, às 22h; amanhã, às 7h. Disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple Podcast.

NO AR

RÁDIO ABC, ANO 70 (1954-2024)

Neste final de semana pela AM (1570) e FM 81,9:

Super Sábado Show. Produção e apresentação: Vieira Filho. Hoje, sábado, das 9h ao meio-dia.

Sucesso de todos os tempos. Produção e apresentação: Vicente de Paula. Hoje, sábado, das 17h às 19h.

Jeff Coração de Estudante. Produção e apresentação: José Eliodoro Filho. Hoje, sábado, das 19h às 20h.

Pancadão Sertanejo. Com Zé Raimundo, Adinel Ramos e Zé Viana. Amanhã, domingo, das 16h às 19h.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 12 de outubro de 1994 – Edição 8829

MANCHETE – Presidente da CTBC pede demissão do cargo pressionado por denúncias.

ELEIÇÕES 94 – Celso Daniel, com mais de 96 mil votos à Câmara Federal, tornava-se o campeão das urnas do Grande ABC naquele pleito.

Iria haver segundo turno para a escolha do governador paulista entre Mário Covas e Francisco Rossi.

SÃO BERNARDO – Cidade da Criança reinaugurava o submarino, uma de suas principais atrações.

NOTA - Trinta anos depois, o submarino aguarda de novo para voltar a funcionar.

COMPORTAMENTO – Jovens abandonavam as cabeleiras e adotavam o visual dos cabelos curtos.

EM 12 DE OUTUBRO DE...

1904 – No Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, o sócio Leoncio Gurgel lia a primeira parte do seu trabalho: “João Ramalho perante a história”.

1969 - Estreava no Diário um novo cronista, Jorge Alvinegro, um dos vários pseudônimos do jornalista e diretor de Redação Fausto Polesi.

Corintiano fanático, Jorge Alvinegro falava com paixão do Timão, time que há anos não ganhava um campeonato importante.

Em linguajar típico, malandramente redigido, a série de crônicas do Jorge Alvinegro daria um livro magnífico – ideia já exposta por “Memória” em outra ocasião.

1979 – Professor Carmelo Crispino recebia o título de Cidadão São-Caetanense, iniciativa do vereador Roberto Leandrini.

Jornalista, bacharel em Direito e Ciências Econômicas, educador. Foi professor e diretor de vários colégios e escolas estaduais. Responsável pela instalação dos ginásios estaduais de Utinga, Mauá e Ribeirão Pires.

Passou a residir em São Caetano em 1964 e coordenou na cidade o Grupo de Redistribuição da Rede Física de escolas. Autor dos livros “Problemas Brasileiros (Economia e Educação)”, “Pequeno Estudo de Direito Penal Brasileiro” e “Pequeno Tratado de Economia Política”.

HOJE

Dia da Hispanidade. Marca a chegada de Cristóvão Colombo à América: 532 anos

Dia das Crianças

Dia do Engenheiro Agrônomo

Dia do Corretor de Seguros

Dia do Mar

Dia Nacional da Leitura

Dia do Cirurgião Pediátrico

Dia do Basquetebol

Dia Nacional dos Fanzines.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Guaraçai (1925), Júlio Mesquita (1949), Lavínia (1933), Nova Aliança (1914), Presidente Bernardes (1935), Três Fronteiras (1959) e Tupã (1929).

Pelo Brasil, entre outros, Itumbiara, em Goiás, cujo nome significa “Caminho da Cachoeira”.

Nossa Senhora Aparecida

12 de outubro

Sua imagem foi encontrada por três pescadores, em 1717, nas águas do Rio Paraíba. Em 1904, a imagem foi coroada, simbolizando a elevação da Senhora como eterna Rainha do Brasil. Em 1930, o papa Pio XI a proclamou oficialmente Padroeira do Brasil. O 12 de outubro é feriado nacional desde 1980.

O primeiro retrato da imagem original de NS Aparecida data de 1869, feita pelos fotógrafos Luiz Robin e Valentim Favreau.

Imagem: Luiz Robin e Valentim Favreau / Centro de Documentação e Memória (CDM) - Santuário Nacional. Revista de Aparecida