Mauá e sua autonomia. Uma casa a ser salva. As lembranças de Moacyr. E uma nova dobradinha.

Moacyr está completando 80 anos de idade e de Mauá, onde nasceu. Alex participa de blog que reúne e divulga fotos antigas de Mauá. Moacyr possui um ecomuseu em sua casa. Alex defende uma política maior voltada à construção da memória de sua cidade.

Uma das bandeiras de Alex Ferreira volta-se à preservação da Casa dos Autonomistas, antigo sonho dos memorialistas da cidade e ontem citada aqui em “Memória”, tema do encontro de estudiosos realizado em 30 de agosto.

A história e a memória mauaenses serão vitoriosas à medida que for maior a integração de seus estudiosos.

As canetas dos prefeitos

Depoimento: Moacyr Antonio Ferrari

Sempre gostei da história de Mauá e sempre lamentei, desde os tempos do primeiro prefeito, Ênio Brancaglion, ver documentos serem jogados fora.

Em era garoto em 1954 quando Mauá formava-se como município. Tinha 17 anos. O Ênio Brancaglion era amigo do meu pai, que o ajudou na primeira eleição emprestando um caminhão da pedreira dele ao amigo candidato.

Pedi a caneta-tinteiro com que o Sr. Ênio assinou o termo de posse, já em 1955. Comecei a guardar as canetas dos prefeitos de Mauá. Em cada caneta gravava o período em que cada um administrou a cidade.

- Osvaldo (Dias, recentemente falecido), eu guardo as canetas-tinteiros de todos os prefeitos.

- Mas eu só uso esferográficas.

Osvaldo Dias acabou comprando uma caneta-tinteiro e me deu.

Tenho o original do diploma do primeiro prefeito, colocado num quadro. Ele trabalhava em pedreira. E voltou à pedreira depois de exercer o cargo de prefeito, e voltou andando de bicicleta.

AMOR À MAUÁ. Casal Moacyr e Sonia Ferrari e o apelo de Alex Ferreira pela Casa dos Autonomistas: Sônia representou o marido no encontro dos memorialistas de Mauá no final de agosto

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 11 de outubro de 1994 – Edição 8828

MANCHETE – Região terá a maior representação de sua história no Congresso.

Apuradas 99,13% das urnas no Estado, estavam eleitos à Câmara Federal: Celso Daniel, José Augusto, Jair Meneguelli e Ivan Valente, todos do PT: e Duílio Pisaneschi (PTB).

À Assembleia Legislativa, a região elegia oito deputados: Daniel Marins, Waldir Cartola e Israel Zekcer (os três do PTB), Professor Luizinho, Djalma Bom e Wagner Lino (do PT), Gilson Menezes (PMDB) e Clovis Volpi (PSDB).

FÓRUM – Lideranças do Fórum pela Cidadania do Grande ABC consideraram uma vitória a eleição de 13 parlamentares.

EDITORIAL – Água e vinho.

O eleitorado da região contrapôs uma opção pelo continuísmo na escolha de seus deputados estaduais.

EM 11 DE OUTUBRO DE...

1904 – Anúncio publicado no Estadão: “São Bernardo. Ao Sr. Secretário da Justiça. Terá direito de concorrer para preenchimento do cargo de escrivão vitalício deste município Manuel Eduardo de Almeida, surdo no terceiro grau?”

a) Os munícipes prejudicados.

NOTA – Manuel Eduardo de Almeida, o Maneco do padre, filho do padre Lustosa, antigo vigário da Vila de São Bernardo e hoje nome de rua ao lado da Matriz da Boa Viagem.

1979 – Passava a se chamar Padre Agnaldo Sebastião Vieira a escola estadual de Vila Guiomar, em Santo André.

Padre Agnaldo (Propriá, SE, 1937 – Santo André, 1978) foi professor desta escola e fundador e pároco da igreja Santa Rita de Cássia, no bairro Pinheirinho, onde atuou até a data do falecimento.

ESTADO BRASILEIRO

Hoje é o aniversário de Mato Grosso do Sul, criado nesta data em 1977.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo hoje é o aniversário de Pariquera-Açu, no Vale do Ribeira. Elevado a município em 1954, quando se separa de Jacupiranga.

Pelo Brasil: Ariquemes (Rondônia), Bento Gonçalves (RS), Cambé, Rio Branco do Sul e Santa Mariana (PR), Campina Grande (PB), Itauçu (GO), Jucurutu (RN).

HOJE

Dia Nacional do Deficiente Físico. No Estado de São Paulo a data foi oficializada pela lei nº 2.795, de 16-4-1981, proposta pelo deputado Osmar Ribeiro Fonseca, de São Caetano.

Dia do Combate a Dor

Dia do Teatro Municipal

Dia Internacional da Menina.

Santas Zenaide e Filonina

11 de outubro

Irmãs. As primeiras médicas cristãs, segundo São Lucas Viveram na Ásia Menor, hoje Turquia, nos primeiros tempos da Era Cristã.

Divulgação: Wikipédia