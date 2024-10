Juntos! Após rumores de divórcio, Kanye West e Bianca Censori são vistos em clima de romance

Sem separação! Após diversos rumores que Kanye West e esposa, Bianca Censori, estariam se divorciando, os dois foram vistos juntinhos em clima de romance fazendo compras.

O casal apareceu no centro de Tóquio, Japão, nesta terça-feira, dia 08. A TMZ revelou que os dois estariam passando por um processo de separação há algumas semanas.

Na foto, a modelo aparece sorrindo fazendo carinho na cabeça do cantor. O casal apareceu com roupas brancas combinando, como costumam fazer em suas aparições polêmicas.

Segundo o site, por conta do divórcio, a arquiteta teria voltado ao seu país natal, Austrália, para ficar com a família. Do lado do rapper, ele estaria planejando se mudar para o Japão após a concretização do fim do relacionamento. Mas como os dois foram vistos do outro lado do continente, o casal parece estar firme e forte!