Em reunião com Lula, montadoras também anunciam que Salão do Automóvel vai voltar em 2025

O Salão do Automóvel de São Paulo irá voltar, anunciou nesta terça-feira, 8, o presidente da Anfavea, a associação das montadoras do País, Márcio Leite. A notícia foi dada durante reunião da entidade com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, entusiasta do retorno do evento e que também fez o anúncio pelas redes sociais. A última edição aconteceu em 2018 e Lula já chegou a pedir publicamente o retorno do encontro neste ano, mais de uma vez. Segundo a Anfavea, o Salão do Automóvel já está confirmado para os dias 22 de novembro a 1º de dezembro no reformado Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo.

"O presidente Lula sempre nos desafiava e dizia como vocês querem exportar se vocês não apresentam o que vocês sabem fazer de melhor. E isso sempre foi um debate muito grande, dentro das nossas discussões com os produtores, e realmente entendemos que nós vamos voltar, voltar com o brilhantismo", disse Leite.

A declaração na reunião foi divulgada pelo Palácio do Planalto. Segundo a assessoria da Anfavea, estavam presentes na reunião os ministros da Fazenda, Fernando Haddad; da Casa Civil, Rui Costa; do Trabalho, Luiz Marinho; e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e doze CEOs de montadoras.

O setor automotivo já anunciou em 2024 investimentos que somam R$ 130 bilhões ao longo dos próximos anos. Na reunião com Lula, o presidente da Anfavea voltou a citar que esse número pode ser ainda maior. "Os nossos investimentos já ultrapassam R$ 130 bilhões, com potencial para aumentarmos muito mais", disse.

Segundo a Anfavea, o foco do Salão do Automóvel passará a ser total nos produtos, na experiência com test drives, nos serviços aos clientes, e sobretudo nas novas tecnologias de propulsão "ambientalmente amigáveis", de segurança e de conectividade entre carro e motorista, além da conexão entre veículos e o seu entorno.

"O modelo da exposição deve seguir os padrões da CES Las Vegas e dos reconfigurados Salões de Pequim, Munique e Detroit, todos eles visitados recentemente pela Anfavea", disse, em nota, a entidade. A expectativa é de que Leite faça na próxima semana uma visita oficial ao Salão de Paris, "na busca contínua pelas melhores práticas de exposição, dentro dos conceitos de mobilidade do futuro", informou a associação.