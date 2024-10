CNU: notas e calendários estão disponíveis para consulta

O resultado das provas e redação do CNPU (Concurso Público Nacional Unificado), que ficou popularmente conhecido como o 'Enem dos Concursos' está disponível a partir da manhã desta terça-feira (8). Nesta primeira edição, mais de 13.000 candidatos do Grande ABC se inscreveram na esperança de trabalhar com estabilidade em órgãos do serviço federal.

Apenas a divulgação do bloco 4 está suspensa por ordem judicial - em relação a um suposto vazamento de questões na categoria. Entretanto, todos os demais eixos podem conferir os acertos em https://cpnu.cesgranrio.org.br/login.

Até o momento, São Bernardo e Diadema já foram definidas para receber parte dos futuros aprovados, nas carreiras de Técnico em Informações Geográficas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

CALENDÁRIO