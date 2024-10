Cia. Quinquió promove oficina gratuita de teatro adulto em Santo André

Nesta quinta-feira (10), às 14h, com entrada gratuita, a Cia. Quinquió realiza uma Oficina de Teatro Adulto no Serviço de Atendimento à Mulher em Situação de Violência - Vem Maria, localizado na Alameda Gaspar Nogueira, 31 do bairro Jardim, de Santo André.

Com duas horas de duração, a oficina tem como objetivo expandir a consciência corporal e a criatividade dos participantes. Para tanto, estão programadas modalidades breves de aquecimento vocal e corporal, jogos teatrais, criação de cenas a partir de estímulos das artes e uma apresentação final entre os presentes.

Ao todo, serão oferecidas 20 vagas gratuitas e as inscrições podem ser realizadas no próprio local, meia hora antes da atividade.