Mingau, do Ultraje a Rigor, recebe alta hospitalar e vai para clínica de reabilitação; músico foi baleado há um ano

Na noite da última segunda-feira, dia 7, a equipe de Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como o Mingau do Ultraje a Rigor, informou que o músico recebeu alta do Hospital São Luiz, unidade do Itaim, em São Paulo, e dará continuidade ao tratamento em uma clínica de reabilitação. O baixista foi baleado em setembro de 2023. Ao longo do último ano, passou por hospitalização e reinternação.

Uma nota compartilhada nas redes sociais informa:

Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau do Ultraje a Rigor, depois de um ano entre hospitalização e reinternação, teve alta do Hospital São Luiz, unidade do Itaim, e foi para uma clínica de reabilitação em São Paulo.

O comunicado ainda conta com um agradecimento de Isabella Aglio, filha do músico. Nele, a jovem declarou:

Agradecemos a todos os profissionais que cuidaram do meu pai até aqui - médicos, enfermeiros e técnicos, fisioterapeutas, fonoterapeutas e também o pessoal da segurança e de limpeza que o ajudaram a evoluir até a alta hospitalar. Agora, estamos com o planejamento do tratamento elaborado pelas novas equipes em mãos e vamos encarar essa fase com muito carinho.

A equipe de Mingau ainda informa que a família aguarda esperançosa pelos resultados positivos da reabilitação. Isabella finaliza dizendo:

Meu pai continua nos ensinando a ter paciência. E demonstra uma força absurda. Responde aos pedidos da minha mãe e meu exprimindo pelo olhar o que ele quer. E cada dia é uma emoção diferente.