Desabado de Sasha e alvo da fazendeira... Veja resumo da madrugada de A Fazenda 16

Como você deve saber, a influenciadora Raquel Brito foi desclassificada de A Fazenda na última segunda-feira, dia 7, após passar mal durante Prova de Fogo e ser levada ao hospital. Os peões foram comunicados durante a tarde e ficaram bastante abalados com a saída repentina da colega, principalmente seus aliados. Porém, o jogo não para e nem as estratégias dos participantes.

Sasha desabafa sobre situação financeira

Realmente não está fácil para ninguém! Em uma conversa na área externa, Sasha falava sobre a possibilidade de escapar da Roça da semana e desabafou com Gui e Caue sobre sua situação financeira antes de entrar no programa.

- Minha mãe tem uma situação que ela talvez daqui a dois anos não consiga mais dar aula, mano, e não consiga pagar o aluguel do mês seguinte, falou o peão.

- Eu entrei aqui em uma situação de desespero econômico que a Larissa não tem, ela ganha dezenas de milhares de reais fazendo um post, eu sei porque eu conversei com ela, sobre quanto ela ganhava de internet. Ela tem a situação financeira dez vezes mais confortável que a minha, contou Sasha.

- Mas mesmo assim ela tinha os motivos dela para estar aqui, ela também precisava, todo mundo tem uma história que precisa aqui, respondeu Caue.

- Sim, mas o negócio dela é que ela estava no terceiro reality show dela. Eu entendo, Caue, mas mais uma vez, quando eu falei com ela, eu falei para ela que se eu tivesse o poder de trocar alguém da Roça eu não teria problema de ir para a Roça e daria a imunidade para ela, mas isso não aconteceu, finalizou o peão.

Júlia escolhe alvo para Roça

O mistério acabou! Apesar de todos acharem que a fazendeira Julia iria indicar Sasha como principal alvo, ela resolveu ouvir os colegas e agora diz estar pensando em indicar Zé Love ou até mesmo Zaac.

Em conversa com as meninas, a peoa revelou que hoje tem mais motivos para indicar o ex-jogador e que, além disso, terá chance de salvar Suelen, que está na Baia, já que, indicando o peão, ela pode salvá-la da Roça. Porém, estrategicamente, ela estava pensando também em indicar Zaac para ele se posicionar e ser obrigado a puxar Zé Love para a Roça com ele.

O jogo não para mesmo! Agora nos resta aguardar o desenrolar dessa votação que acontece nesta terça-feira, dia 8.