Preta Gil inicia quarto ciclo de quimioterapia e revela ter náusea

Na noite da última segunda-feira, dia 7, Preta Gil surgiu nos Stories do Instagram para contar que já estava no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para dar início ao quarto ciclo de quimioterapia do tratamento contra o câncer, que voltou em quatro partes do seu corpo.

Nas redes sociais, a artista começou dizendo:

- Já estou aqui no Sírio, vou fazer meu quarto ciclo. Vim falar para vocês uma coisa que me aconteceu e muito achei curiosa.

Ao gravar vídeos na unidade de saúde, a famosa revelou ter notado que apresenta náusea antecipatória quando vai realizar as sessões. Preta relatou que a médica já havia a questionado a sensação, mas a cantora apenas confirmou agora que geralmente sente enjoo antes mesmo do procedimento, que faz parte do tratamento oncológico.

- Doutora Bia está aqui e falava para mim nos outros ciclos, quando eu chegava aqui e ficava muito enjoada: Será que você não tem náusea antecipatória? Acha que já não chega aqui meio enjoada. Eu falava: Não, eu chego aqui ótima e só fico enjoada quando o medicamento entra. Corta para eu tentando comer no café da manhã enjoada. Cheguei aqui enjoada e minha ficha caiu. Comentei: Estou com náusea antecipatória e isso existe de verdade. Já cheguei aqui enjoada, a cabeça da gente comanda tudo.