Basf marca reunião com sindicato e greve é adiada

A greve que poderia ser iniciada hoje na unidade de São Bernardo da Basf, onde são fabricadas as tintas Suvinil e Glasu!, foi adiada após a empresa marcar uma reunião com o Sindicato dos Químicos do ABC para o dia 14. Na última semana, após assembleia, a entidade enviou um documento à firma no qual pede uma série de garantias por causa do início do processo de venda das duas marcas.

“Vamos ver a intenção da empresa em relação a respeitar os trabalhadores. Discutir o futuro sem deixar aquilo que ela tem de mais importante, que são a mão de obra qualificada e o profissionalismo de cada um, que construíram essa riqueza da marca Suvinil. Então, nossa expectativa é dialogar e construir algo concreto para os trabalhadores e trabalhadoras”, afirmou Fábio Lins, secretário de Administração e Finanças do sindicato.

Após a Basf divulgar a intenção de vender as duas marcas de tintas decorativas e as unidades onde elas são produzidas – em São Bernardo e Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco –, o sindicato realizou assembleia no dia 2 de outubro, e aprovou junto aos trabalhadores um documento que visa, entre outras coisas, garantir que o futuro comprador se comprometa a manter os empregos.

Pede ainda que a Basf não realize demissões até a conclusão das negociações, estabilidade até 2027, bem como a manutenção dos mesmo patamares de remuneração.

São 800 trabalhadores em São Bernardo e 150 em Jaboatão.