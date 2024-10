Tráfego lento e interdição na Anchieta; Sistema 5x3 em operação

A Rodovia Anchieta registra lentidão em dois trechos no sentido São Paulo nesta terça-feira (8). O tráfego está lento entre o km 20 e o km 17, e também entre o km 13 e o km 10, ambos devido ao excesso de veículos. Além disso, há uma interdição entre o km 56 e o km 40 por conta da inversão de mão no trecho de serra.

Já na Rodovia dos Imigrantes, também no sentido da capital, há lentidão entre o km 16 e o km 14. Nos demais trechos, o tráfego segue sem grandes problemas nas rodovias.

A pista sul da Anchieta está bloqueada no trecho de serra para obras. O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) opera no esquema 5x3, com a descida sendo feita pela pista norte da Anchieta e pela pista sul da Imigrantes. A subida da serra ocorre exclusivamente pela pista norte da Imigrantes.

As condições climáticas são boas, com tempo estável e visibilidade favorável.