Forças de Israel dizem ter matado comandante do Hezbollah em ataque a Beirute

As forças de Israel anunciaram nesta terça-feira, 8, que um ataque a Beirute resultou na morte de Suhail Husseini, um comandante do Hezbollah, no dia seguinte ao aniversário de um ano do ataque do Hamas contra o território israelense. Husseini era o responsável por coordenar a logística, o orçamento e a gestão do grupo xiita.

Na segunda-feira, 7, militantes palestinos lançaram foguetes contra Israel, em meio às homenagens prestadas aos que morreram na ofensiva do Hamas e aos reféns que o grupo terrorista ainda mantém no enclave palestino.

No fim da noite da segunda, uma onda de ataques de Israel matou 27 pessoas na área central de Gaza, segundo as autoridades locais. Fonte: Associated Press.