O uso da voz e o tabagismo: entenda a relação

O otorrinolaringologista Thiago Brunelli, do hospital Santa Casa de Mauá, reforça ainda que o tabagismo causa muitos outros problemas além do câncer de pulmão. “A boca, a garganta e a voz também podem ser comprometidos pela prática de fumar. Aqueles que utilizam a voz como instrumento de trabalho precisam ficar bem longe dos cigarros, já que todos fazem mal à saúde”, explica.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), mais de 440 pessoas morrem por dia em razão do tabagismo e esse hábito tem relação com diversos tipos de câncer, sendo responsável por 90% das mortes por câncer de pulmão. Já a Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta que o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano.

Entre os problemas na voz estão a disfonia, a doença de Reinke (que causa inchaço nas pregas vocais, a voz rouca e grossa), o câncer de laringe e a perda temporária da voz, além de outros problemas como a halitose, o câncer de boca, doenças pulmonares e o câncer de faringe.

“O tabaco contém milhares de substâncias tóxicas cancerígenas e ao deixar o tabagismo de lado, o paciente ganha mais qualidade de vida, a estabilização da frequência cardíaca, a redução da pressão arterial, melhora da função pulmonar, diminuição da tosse e aumento do fôlego”, alerta o otorrinolaringologista, Thiago Brunelli.

O diagnóstico de doenças causadas pelo tabagismo pode ser feito por meio da videolaringoscopia e seu tratamento é multidisciplinar, envolvendo o otorrinolaringologista, pneumologista, fonoaudiólogo e psicólogo para auxiliar no processo de parar de fumar. Os resultados são bastante positivos por meio de exercícios específicos, técnicas de respiração para melhorar a voz e controlar a tosse e terapia de deglutição.

Outro fator que pode aumentar os índices de problemas na voz são os Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEFs) – cigarros eletrônicos, vaporizadores e cigarro de tabaco aquecido. Esses dispositivos ainda causam doenças pulmonares, queimaduras, aumentam o risco de acidente vascular cerebral (AVC), dermatite e disfunção erétil nos homens. “É trocar um cigarro pelo outro, já que esses dispositivos também causam dependência à nicotina e não reduzem os danos provocados no organismo. Essa não é uma opção de tratamento para parar de fumar”, finaliza o especialista.