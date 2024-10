SBT pode pagar caro por direção perigosa

Você, como dono ou diretor, pode querer fazer uma TV boa, bonita e barata.

Tenho dúvidas se vai conseguir. Mas, claro, que pode tentar. No entanto não deve, de jeito nenhum, querer prescindir de profissionais indispensáveis para determinadas funções.

O SBT de hoje, contrariando o que foi e sempre fez no passado, numa canetada só abriu mão de um dos melhores diretores de programação, Murilo Fraga, e do diretor de programas, Ariel Jakobowitz, os dois com muitos anos de casa.

Preocupante, porque na mesma lista de desfalques, além de outros, já aparecem os nomes de Regina Volpato e Cleber Machado.

Também na última semana, foram dispensados os serviços de Luciana Valério, da direção comercial. Vicente Varela, como opção doméstica, foi colocado em seu lugar.

Tais atitudes revelam que não existe o desejo de se priorizar a competência. Ao contrário, só escancara o equívoco das decisões que passaram a ser tomadas, provocando malefícios sérios nos seus resultados.

O futuro preocupa.

Data hoje, o SBT tem uma grade competitiva, como Globo e Record, mas sem contar com talentos suficientes, à frente e por detrás das câmeras, na altura das suas principais concorrentes.

É uma pena que está sendo assim. Ninguém quer o SBT enfraquecido, cada dia mais diminuindo de tamanho, algo que Silvio Santos nunca quis e nem permitiu.

Detalhe



A propósito de Silvio Santos, ele sempre se colocou à frente de tudo. Tomou, ao longo do tempo, decisões que deram certo e foram muito importantes.

Mas quando errou, teve um corpo diretivo forte para realizar necessárias correções. E agora? Daniela Beyruti precisa se cercar melhor.

Ponto em questão

Interessante esse desencontro de informações sobre o futuro da Ana Hickmann. Em ocasiões assim, o melhor mesmo é perguntar pra ela.

Posição de hoje: na Record, nesses próximos dias, ela será recebida pela direção para negociar a renovação de seu contrato.

Por outro lado

Existem dois aspectos que podem pesar na vida da Ana Hickmann, em se tratando dos próximos tempos: o comercial e o sentimental.

Na parte que toca a Rede TV! e na paralela do horário que o noivo Edu Guedes tem nas manhãs, veio a existir a ideia de um programa semanal ou até diário com os dois. Mas que perdeu um pouquinho de força nos últimos tempos.

Vale acompanhar

Passando a régua no assunto Ana Hickmann, está tudo muito no ar, mas acredita-se que uma decisão a respeito do seu futuro está próxima.

Ou renova com a Record nesses próximos dias e ponto final. Ou retoma o seu assunto com a Rede TV!, após o aniversário da emissora em 15 de novembro.

Só as três

Em se tratando do “Hoje em Dia”, da Record, Celso Zucatelli entrou em período de férias.

Diante disso, durante a ausência dele, além da Ana, Renata Alves e Ticiane Pinheiro ficam à frente do programa.

Boxe na Globo

Dia 2 de novembro, um sábado, Globo, SporTV e Combate darão destaque e espaço para a disputa do cinturão do super-pena, entre o brasileiro Robson Conceição e norte-americano O''''Shaquie Foster.

A luta anterior, vencida pelo brasileiro, chegou a ser revista pela organização, daí o novo confronto.

Manhãs da Band

A saída da Igreja Unida Deus Proverá levou a Band, discretamente, a promover mudanças na sua grade das manhãs.

“Breaking Bad”, “Papo com Sabor”, “Jornal BandNews” e “Agro Band” passam a ocupar o lugar.

Debate

A Band, na segunda-feira que vem, vai promover o primeiro debate entre candidatos às prefeituras, nas capitais ou cidades em que teremos segundo turno.

A propósito de eleições, curioso observar como o mundo, vez por outra, descobre a existência de certas palavras. Repare: propositiva é a escolhida da vez

Nova série

Dudu Pelizzari foi definido para o papel de Agripa, um judeu, filho de Herodes, em “Paulo, O Apóstolo”, nova série da Record.

Também fecharam para este mesmo trabalho os atores Gustavo Machado, Duda Matte e Floriano Peixoto.

De volta

Ainda sobre “Paulo, O Apóstolo”, após procura de locações no Marrocos, uma equipe da série já está de volta ao Brasil.

Como próximo passo, os preparativos para as gravações.

True crime



Juliana Silveira é uma das protagonistas de “Estranho Amor”, série baseada em casos reais de violência contra a mulher, com estreia quinta-feira, às 22h55 no AXN.

“Laura, minha personagem, passa por uma montanha-russa emocional… Sente raiva, medo, frustração, desespero, se sente aprisionada dentro da relação e isso vai afastando o casal. Nesse episódio, “Marido não é dono”, vamos abordar o estupro dentro do casamento...”, declara Juliana à coluna, que contracena com Adriano Garib.

Bate – Rebate

• A Band inovou com merchandising e testemunhal de um fast food, com Adriana Araújo, domingo, na cobertura das eleições...

• ... Em se tratando de acontecer em um produto do jornalismo, claro que dá margem à discussão.

• Bacana isso: Rogério Fróes, 90 anos, está confirmado no elenco da série “Juntas & Separadas”, do Globoplay...

• ... Trata-se de um ator de grandes trabalhos tanto na TV quanto teatro e cinema. Pai da atriz Gisele Fróes...

• ... “Juntas & Separadas” é de autoria de Thalita Rebouças.

• A Band vai voltar a exibir o programa "Planeta Selvagem", ainda este mês, nas noites de segunda-feira...

• ... Cynthia Martins já foi escalada para fazer a apresentação.

• Neste sábado, para celebrar o Dia das Crianças, o “Quintal da Cultura” terá uma edição especial, em parceria com “O Show da Luna”, que completa 10 anos...

• ... O programa vai ao ar na TV Cultura, às 12h, e na TV Rá Tim Bum, às 9h30 e 19h.

• Dois ex-“Morning Show”, Zoe Martinez e Adrilles Jorge, foram eleitos vereadores em São Paulo...

• ... E em Curitiba, a ex-comentarista da JP, Cristina Graeml, foi para o segundo turno na disputa à prefeitura.

· Zeca Pagodinho e Pretinho da Serrinha gravaram a música de abertura para o “Tô Nessa!”, sitcom de Regina Casé que estreia na Globo no próximo domingo...

· Os artistas fizeram uma versão para o forró ''''17 e 700'''', de Luiz Gonzaga e Miguel Lima.

C´est fini

A TV Brasil está confirmando para o dia 21, a estreia de “Sangue Oculto”, produção da portuguesa SIC, que conta a história de duas irmãs separadas na maternidade.

Destaque para a presença de Luana Piovani no papel de uma vilã, Vânia.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!