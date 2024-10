Assaí abre 30 vagas efetivas no Grande ABC

O Assaí Atacadista está com cerca de 30 vagas efetivas abertas para contratação imediata nas unidades de Diadema e São Bernardo. Todas as posições são efetivas, inclusivas para pessoas com deficiência, e abrangem diferentes áreas operacionais da empresa – entre funções de lideranças, técnicas e operacionais, além de oportunidades para quem quer iniciar no primeiro emprego.

Os interessados nas oportunidades devem se cadastrar exclusivamente no site https://assai.gupy.io/. Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail.

De acordo com as divulgações, o processo seletivo será realizado de maneira híbrida, com etapas on-line e presenciais, sendo a remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado.