Vice de Alex ironiza derrota do PT e cria entrave a apoio para 2º turno

Um dia depois de a chapa majoritária que integra obter vaga no segundo turno da disputa pelo Executivo de São Bernardo, o vereador e candidato a vice-prefeito Paulo Eduardo (PL) publicou nesta segunda-feira vídeo nas redes sociais tripudiando sobre a derrota do PT. O comportamento pode prejudicar a busca pelos votos dos eleitores que escolheram o candidato petista no domingo – 96.426 sufrágios, ou 23,09% dos válidos – e estarão órfãos para o compromisso do dia 27.

Candidato indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao posto de vice na chapa encabeçada pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania), Paulo Eduardo repostou vídeo protagonizado por Sthefanye Gritti Legori, que se apresenta como empresária e designer. Vestida com uma blusa vermelha, ela diz que escolheu a vestimenta em “em homenagem ao PT, que ganhou”. “Ganhou a possibilidade de cair fora de São Bernardo. Beijo, meu bem. Ficou em terceiro lugar. Olha que lindo!”, provoca.

Na sequência, Sthefanye defende voto na chapa composta pelo deputado federal e pelo vereador, que se qualificou na segunda colocação, com 110.791 votos (26,53% dos válidos), junto com o ex-vice-prefeito Marcelo Lima (Podemos), que terminou na liderança, com 119.593 sufrágios, ou 28,63% dos válidos.

“Agora é Alex Manente e Marcelo Lima. Gente, o único fio da direita que a gente tem é o Alex Manente. porque ele está, como vice dele, com o Paulo Eduardo, o Paulo Chuchu, que é do PL Então é assim: é Alex Manente a partir de agora. Pelo amor de Deus! É a nossa única saída para a gente conseguir melhorar São Bernardo. Por favor!”, diz Sthefanye.

Do outro lado da disputa, Marcelo Lima faz acenos aos eleitores dos partidos que ficaram sem representatividade no segundo turno: “Conquistamos uma grande vitória no primeiro turno. Agora, vamos vencer juntos a eleição”.

Além dos quase 100 mil votos dados ao PT no 1º turno, os dois prefeituráveis que seguem na corrida em São Bernardo também estão de olho nos 89.276 sufrágios da comerciante Flávia Morando (União Brasil), candidata do atual chefe do Executivo, Orlando Morando (PSDB), que terminou na quarta colocação, e nos 1.507 de Claudio Donizete (PSTU), que ficou em último.

O Diário tentou ouvir Paulo Eduardo, nesta segunda, mas ele ignorou a mensagem.

SILÊNCIO

Derrotado na pretensão de emplacar a sobrinha como sucessora, o prefeito de São Bernardo ainda não se pronunciou oficialmente sobre a derrota de Flavia Morando já no primeiro turno da eleição. No domingo à noite, logo que a apuração indicou que a parente não havia passado para a segunda etapa da campanha, ele replicou nas redes sociais a nota oficial emitida pela campanha governista, agradecendo aos eleitores e colaboradores.

Nesta segunda, Morando publicou vídeo vistoriando as obras da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Calux, a 36ª do município, que ele pretende entregar até o fim do mandato, ao custo de R$ 6 milhões. O posto atenderá os quase 28 mil moradores da região. “Se tem um negócio que eu tenho é palavra. Se falei que entrego em dezembro, em dezembro estará entregue”, declarou o tucano em vídeo publicado no Instagram.