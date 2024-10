Tigre lamenta fim do ano e planeja torneios de 2025

A temporada de competições do São Bernardo FC em 2024 terminou com um gosto amargo. Após uma boa primeira fase na Série C do Brasileiro, quando se classificou com quatro rodadas de antecedência, na quarta colocação, com 35 pontos, o time decepcionou no quadrangular e desperdiçou a chance de chegar à Série B, ficando na lanterna do Grupo B, com cinco pontos.

De acordo com o executivo de futebol Marco Gama, a diretoria entende a frustração do torcedor. “Sabemos que deixamos a desejar, o São Bernardo é um time acostumado a ganhar, mas podemos tirar coisas boas deste trabalho, e buscaremos manter este DNA vencedor do clube”, explica.

Durante as 25 rodadas do torneio nacional, o técnico Ricardo Catalá não conseguiu repetir a escalação titular, seja por causa de jogadores suspensos, ou por lesões no elenco.

“Nosso início foi empolgante, e tudo nos levava a crer que o acesso era algo muito real, mas as lesões atrapalharam demais. Tivemos atletas que chegaram a ficar até seis semanas fora dos treinamentos”, afirma Gama.

Ele cita o atacante Cristaldo como um dos exemplos.Contratado julho, o argentino chegou ao Tigre com status de estrela, mas não conseguiu desempenhar um bom papel no time. “O atacante sofreu três lesões em sequência, o que acabou inviabilizando a comissão de utilizá-lo. Isso frustrou o planejamento de ter um atleta deste quilate. Infelizmente, isso tem seu peso”, explica o executivo de futebol.

Ainda segundo Marco Gama, a diretoria já se planeja para as competições de 2025 em encontros periódicos, no qual discutem a permanência de jogadores do elenco atual, além de possíveis reforços.