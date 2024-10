Famílias do Parque Los Angeles estão há uma semana sem água

Moradores do Parque Los Angeles, em São Bernardo, estão há uma semana sem fornecimento de água. Ao menos 15 famílias que residem nas ruas José Cardoso, Otávio Edgar de Oliveira e Amabile Massini Ortega têm sido afetadas por esse problema, que começou no último dia 2.

Para tentar contornar a situação, eles precisam ir até as casas de vizinhos que não foram prejudicados ou parentes, para manter a rotina de limpeza da casa e higiene pessoal básica.

O presidente da Sociedade Amigos do Parque Los Angeles, Evaldo Pereira de Carvalho, 55 anos, detalha que a situação tem sido preocupante, ainda mais porque, segundo ele, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), responsável pelo abastecimento, não dá nenhum retorno aos consumidores.

“São três ruas. Visitei pelo menos 15 famílias. Isso prejudica a qualidade de vida deles. É extremamente grave. Eles precisam criar estratégias para sobreviver a essa situação”, afirma o representante do bairro.

Carvalho explica que, em alguns imóveis, quando a água vem, é em pouca quantidade. “Não dá nem para encher um balde. Deveriam ter enviado equipe (da Sabesp) logo no segundo ou terceiro dia para saber o que está ocorrendo. Eles não ajudam. Os canais de comunicação não estão resolvendo esse problema”, completa.

Uma das prejudicadas é a dona de casa Maria Aparecida Nascimento, 57.

“Tenho que tomar banho na casa da minha filha, no bairro Demarchi. Para lavar as roupas, tive que ir até a oficina em que meu marido trabalha, lá no Ipiranga. Precisei improvisar um varal lá para estender as peças. Alguns vizinhos até se oferecem para emprestar água, mas não dá para ficar pedindo a toda hora. É um constrangimento.”

Segundo ela, a família só percebeu o racionamento quando a água da caixa de 1.000 litros da residência acabou, na quarta-feira.

“Provavelmente, a situação começou alguns dias antes, mas nós nem tínhamos reparado. Só nos tocamos quando a torneira secou”, relatou.

Além da dificuldade para realizar atividades simples do dia a dia, como tomar banho e lavar a louça, ela ainda tem que se desdobrar para cuidar da mãe, que está acamada. “Tem sido desesperador, especialmente quando se tem uma pessoa nessa situação. Precisamos limpá-la com lenços por causa disso. Estamos nos sentindo abandonados.”

De acordo com Maria, ela e o marido têm ligado frequentemente para a Sabesp, mas a situação segue a mesma. “Nesta segunda de manhã, veio um pouco. Até consegui encher um balde. Logo depois, acabou novamente. Isso já aconteceu em 2021 (período de crise hídrica), quando ficamos de cinco a seis dias sem água.”

Questionada sobre os relatos, a Sabesp informou que “deu início a uma manutenção emergencial para o reparo da rede. A previsão é que o serviço seja concluído na madrugada desta terça-feira (8), com o retorno gradual do abastecimento”.