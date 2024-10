Alunos da FSA planejam ação para minimizar efeitos das chuvas

Com o objetivo de realizar intervenções urbanísticas para minimizar os efeitos das chuvas de verão que causam transtornos para os moradores da região do Sacadura Cabral, estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Fundação Santo André fizeram uma incursão na comunidade, que fica na Vila Príncipe de Gales, nos arredores do Campus Universitário.

As alunas Letícia Kerr Sanches, Anna Luiza Triozzi Rodrigues e Jayane Gasparini Loureiro estiveram acompanhadas da professora Marli Vizim, do curso de pedagogia da FSA.

A atividade integra as ações de responsabilidade social desenvolvidas pela FSA e coordenadas pela professora Marlene Zola, presidente da Comissão de Responsabilidade Social.

A visita inicial se deu com o objetivo de ouvir as demandas da população que reside ou trabalha no local. O Escritório Modelo do Curso de Arquitetura e Urbanismo, enquanto Laboratório de Extensão dentro da FSA, tem, no seu Regulamento, o compromisso de “tornar disponíveis às comunidades carentes que não têm acesso, os profissionais da área de Arquitetura e Urbanismo, recursos humanos, técnicos e científicos do Centro Universitário, capazes de contribuir para a melhoria da qualidade de vida e do ambiente construído”.

“Ouvir, escutar e acolher as demandas da população são passos importantes para o processo de aprendizado dos alunos. É vital ter contato com a realidade do País, mesmo que ela seja diferente do ambiente a que os alunos estão habituados”, diz Marli Vizim.

O Centro Universitário Fundação Santo André conta com mais de 3.000 estudantes, nota máxima 5 institucional junto ao MEC e mais de 100 laboratórios. Entre os egressos, 90% estão empregados no mercado de trabalho e o calouro conta com o programa de Bolsas de Estudos oferecido pela própria instituição para democratizar o acesso aos cursos superiores.