Em Diadema, carga roubada de R$ 1 milhão é recuperada

Cinco homens foram presos em flagrante ao carregarem um caminhão com caixas de bebidas alcoólicas roubadas neste domingo (6). A ocorrência ocorreu na Rua Santa Helena, do Jardim Canhema de Diadema, e recuperou R$ 1 milhão após denúncia da empresa vitimada.

Segundo a apuração do 3º Distrito Policial da cidade, o assalto aconteceu na região de Pirituba, Zona Norte da Capital, enquanto o motorista encaminhava os produtos à devida transportadora.

Após a ação criminosa, o veículo só foi achado horas depois em Limeira, no Interior Paulista. Sendo que, de acordo com os depoimentos, o grupo, com jovens de 25 a 29 anos e flagrado pela PM, relatou apenas ter sido contratado para carregar as caixas ao veículo, sem saber o destino da carga até a abordagem policial.