Leonardo se pronuncia após ver seu nome envolvido em trabalho escravo: - Jamais faria algo assim

Se pronunciou! Nesta segunda-feira, dia 7, Leonardo viu o seu nome viralizar nas redes sociais após ser incluído na lista suja do Ministério do Trabalho e Emprego, que reúne empregadores que foram responsabilizados por submeter trabalhadores a condições análogas à escravidão.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o sertanejo explicou o que de fato aconteceu e se mostrou chateado e surpreso com o envolvimento do seu nome.

- Então, gente, boa tarde. Estou aqui, confesso a vocês que surpreso e muito triste. O meu nome está sendo vinculado no meio da televisão, rádio, internet, e tudo mais. Quero dizer a vocês que, em 2022, eu arrendei a fazenda para que o arrendatário plantasse soja, milho, ou o que ele quisesse. Se eu arrendo a fazenda para ele, ele tem o direito de plantar o que quiser, entenderam?

Na sequência, ele explicou que recebeu a visita do Ministério Público e levou uma multa:

- E nisso surgiu um funcionário lá nessa fazenda que eu arrendei, que eu não conheço, nunca ouvi falar, nunca vi. De repente, fui visitado pelo Ministério Público do Trabalho, com todo o respeito a vocês. Eles foram muito bem recebidos na minha fazenda e foi lavrada uma multa para mim, que sou o proprietário da fazenda. Mas não da Fazenda Talismã, e sim da Fazenda Lacanca, onde arrendei para ser plantada soja, entenderam?

De acordo com Leonardo, a multa foi acertada:

- Até aí, a gente respeita o Ministério Público e tudo mais, mas essa multa para mim... A gente acertou tudo, inclusive já está arquivada. Já foi tudo acertado, pagamos a multa. Não conheço quem estava lá naquelas casinhas, nem quem os colocou lá, porque, gente, eu já plantei tomate. Eu sei como é a vida, é difícil, e do fundo do meu coração, jamais faria algo assim, entenderam?

No final do vídeo, o cantor reforçou ser contra este tipo de trabalho:

- Então, acho que houve um equívoco muito grande sobre a minha pessoa. O Brasil inteiro me conhece, sabe quem eu sou e da idoneidade que eu tenho. Graças a Deus, isso foi a herança que meu pai e minha mãe me deixaram. Estou dizendo a vocês que eu não me misturo nessa lista, nessa lista de trabalho escravo. Sou totalmente contra esse tipo de coisa, entenderam? Totalmente contra. Muito obrigado e fica aquele abraço. Valeu, gente!