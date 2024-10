Navio da Nova Zelândia afunda na Oceania com dezenas de pessoas a bordo

Um navio da Marinha da Nova Zelândia encalhou no último sábado, 5, pegou fogo e afundou na costa de Samoa. Todas as 75 pessoas que estavam a bordo do HMNZS Manawanui foram tiradas em segurança por meio de botes salva-vidas. .

O navio, um dos apenas nove da Marinha da Nova Zelândia, foi o primeiro que o país perdeu no mar desde a Segunda Guerra Mundial. Oficiais em Samoa estão avaliando o impacto ambiental na área onde o navio afundou, segundo um comunicado emitido pelo primeiro-ministro interino Tuala Tevaga Iosefo Ponifasio - um derramamento de combustível é considerado "altamente provável".

Os passageiros do navio eram militares e cientistas. Segundo o contra-almirante Garin Golding, chefe da Marinha da Nova Zelândia, eles tiveram de enfrentar "condições desafiadoras" e a escuridão para deixar o navio. Ele afirmou ainda que a embarcação passou por uma manutenção usual antes de entrar em operação. Já o capitão era um comandante experiente e trabalhava no navio havia dois anos.

O HMNZS Manawanui estava distante cerca de dois quilômetros da costa quando encalhou em um recife e começou a inundar. Os primeiros sobreviventes demoraram cinco horas para chegar à terra firme. Do total, 18 pessoas tiveram ferimentos, sendo que uma delas teve que ser encaminhada a um hospital, mas logo foi liberada. Um avião da Força Aérea da Nova Zelândia levando os passageiros pousou nesta segunda-feira, 7, em Auckland..

Investigação

A Nova Zelândia informou que abrirá um inquérito para descobrir o motivo do acidente. Embora a causa ainda não seja oficialmente conhecida, a Ministra da Defesa, Judith Collins, disse ao portal de notícias local 1News que a embarcação teve uma pane no fornecimento de energia, o que pode ter levado ao seu encalhe. O navio especializado em mergulho e hidrografia estava em serviço para a Nova Zelândia desde 2019. Antes disso, ele ficou 20 anos com a Noruega. Ele foi comprado por 100 milhões de dólares neozelandeses (R$ 334,2 milhões) em 2018, e não tinha seguro.

A embarcação estava mapeando um recife na costa de Upolu, a ilha mais populosa de Samoa, quando encalhou. Fotos e vídeos tirados da costa mostram o navio inclinando antes de desaparecer completamente abaixo das ondas, com uma grande coluna de fumaça subindo onde ele afundou. Judith disse no domingo, 6, que não esperava que o navio pudesse ser recuperado. "Este é um navio que, infelizmente, está praticamente perdido", disse Judith aos repórteres.

Em entrevista à Radio New Zealand nesta segunda, a ministra afirmou que a embarcação estava com muito combustível, e os esforços agora se concentram em avaliar o possível impacto ambiental. Ela disse ainda que o país "obviamente assumirá" se o dano ambiental for confirmado.

O estado da embarcação gerou avisos da agência de defesa, que, em um relatório de março, alertou sobre o envelhecimento do equipamento militar. O mesmo documento descreveu a Marinha do país como "extremamente frágil", com navios parados por problemas de falta de pessoal para repará-los e mantê-los. Dos oito navios restantes da força naval da Nova Zelândia, atualmente apenas cinco estão operacionais.