Cantor de k-pop, Moon Taeil, ex-membro do grupo NCT 127, é acusado de estupro coletivo

Nesta segunda-feira, dia 7, foram divulgadas mais informações sobre o caso de Moon Taeil, ex-membro do grupo de k-pop NCT 127. O cantor está sendo acusado de agressão sexual desde julho, um mês antes de deixar a banda.

Inicialmente, o comunicado compartilhado pela SM Entertainment, responsável pela carreira do mesmo, dizia que o artista estava sendo afastado foi envolvimento em uma ofensa sexual.

No entanto, segundo informações do site AllKpop, o caso de Taeil está sendo tratado como estupro coletivo. As notícias revelam que Moon foi indicado por estuprar uma mulher inconsciente com mais dois amigos.

Chamado de quasi-rape, o crime se dá quando um indivíduo utiliza uma arma de fogo ou se junta a mais de duas pessoas para abusar de outra que esteja inconsciente ou sem condições de reação. A pena pode variar entre sete anos até prisão perpétua.

Até o momento, Taeil não se pronunciou sobre o assunto.