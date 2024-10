Raquel Brito hospitalizada, dinâmica na casa e troca de informações entre adversários... Veja tudo que rolou na madrugada de A Fazenda 16

A participante Raquel Brito foi hospitalizada no último domingo, dia 6, após passar mal, momentos antes da dinâmica entre os peões. A baiana teve ajuda médica e foi hospitalizada, conforme informou Adriane Galisteu, e não voltou para sede.

A participante Raquel Brito passa bem e segue em observação. Aguardando o resultado de exames. Por esse motivo, ela não vai participar da atividade de hoje, disse a produção avisando os peões.

A dinâmica seguiu normalmente durante o programa e mais tarde eles receberam o alerta de que Raquel ficaria hospitalizada e não voltaria para dormir na sede, e Yuri Bonotto chegou a chorar de preocupação com a amiga.

- Não, amigo, ela está bem. Não fica assim não, amigo. A bichinha estava toda ansiosa, aconselhou Suelen.

Leite condensado da discórdia

O tópico da discussão da madrugada foi o leite condensado - e o burburinho começou após os peões descobrirem que Flor havia pegado quatro caixas e escondido para que o resto não usasse. Em conversa com o grupo, Flor revelou que foi Fernando quem espalhou isso aos demais.

- Eu roubei, eu devolvi. Eu peguei dois, devolvi dois, ache ruim quem quiser. Eu detesto que mintam para mim, Fernando, disse a peoa.

- Não, mas você não falou que fui eu. Elas falaram. Eu falei Quem foi que falou? e elas O Fernando. Foi, sim, as meninas falaram para mim que foi você e eu não tenho medo de falar na frente não. Não vem mentir não, está tudo gravado, meu amor, continuou.

Suelen também deu sua opinião sobre o assunto principal da madrugada que espalhou por todos os grupos.

- Eu tenho pavor dessas coisas, gente! Cinco reais, uma m***a de uma lata. Que maluquice, disse.

Suelen revela dinâmica de Grupão para Zé Love

Com a hospitalização de Raquel, Suelen precisou escolher outro peão para ficar com ela, e escolheu Zaac. Durante a madrugada com o peão e Zé Love, a participante revelou algumas informações do grupão ao adversário e ex-jogador de futebol.

- Eu vou te explicar mais ou menos como é a situação. Suelen, quem você iria? Em tal e tal e tal pessoa. E quem você iria? Em tal e tal e tal pessoa. Então, a maioria das pessoas que a gente via que tinha um nome em comum, seriam pessoas que a gente pensava que iria na hora também, explicou a peoa.

- Não era uma coisa que Vamos todo mundo em tal pessoa. Quando a gente percebia que, como aconteceu o negócio do Caue, que começou a ir no Caue, então vamos realmente só em uma pessoa. E aí ficou nessa, mas na real mesmo a gente não foca em uma pessoa, completou.