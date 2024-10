Dorival admite seleção abaixo do esperado: 'Necessidade de uma melhora rápida'

Às vésperas de mais dois jogos das Eliminatórias, o técnico Dorival Júnior admite que a seleção brasileira segue abaixo do esperado nesta temporada. Por essa razão, o treinador pediu "aceleração" e "melhora rápida" em busca dos resultados que deixem o time em situação mais favorável na competição que vale vaga na Copa do Mundo de 2026.

"Vamos buscar esses dois resultados, respeitando muitos nossos adversários, mas entendendo que nós precisamos acelerar o nosso processo. O nosso momento é um momento que tem a necessidade de uma melhora rápida e espero que venha acontecer desde esses dois jogos iniciantes", disse Dorival.

As partidas serão contra o Chile, nesta quinta-feira, e contra o Peru, na terça da semana que vem, em casa. O duelo contra os chilenos será disputado em Santiago. E a segunda partida desta Data Fifa será realizada no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

"Serão jogos fundamentais, importantíssimos. Nós estamos em uma sequência em que precisamos de resultados, pelo momento, pela situação, pela posição na tabela. Espero que estejamos muito bem preparados, façamos dois jogos em muito bom nível. Isso é tudo o que nós esperamos que aconteça."

A seleção vem de uma derrota e de uma vitória, diante de Paraguai e Equador, respectivamente. Assim, ocupa a quinta colocação da tabela das Eliminatórias Sul-Americanas, com 10 pontos, a oito da líder Argentina.

Contra o Chile, adversário desta quinta, Dorival projetou um desempenho mais objetivo da seleção, após seguidas partidas em que o time domina, mas não consegue marcar gols. "Espero que possamos ter a condição de fazer um jogo muito bom nível, um jogo dentro das nossas condições, buscando o gol adversário, trabalhando ofensivamente, no sentido de estarmos sempre próximos à área adversária. Nossa equipe tem capacidade para poder trabalhar assim. Espero que façamos um jogo seguro, regular, dentro das nossas melhores condições."

Os jogadores da seleção começam a se apresentar nesta segunda-feira, em São Paulo. Às 16 horas, Dorival vai comandar o primeiro treino deste período no centro de treinamento do Palmeiras, local que receberá todas as atividades da seleção nesta Data Fifa.