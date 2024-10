Viúva de Cid Moreira relembra últimos momentos com ele e lamenta

A viúva de Cid Moreira, Fátima Sampaio, relembrou os últimos momentos de vida do apresentador, locutor e jornalista durante uma entrevista para o Fantástico, da Globo, que foi ao ar no último domingo, dia 6. No programa, ela relembrou um pouco sobre a personalidade dele, que nos deixou no dia 3 de outubro em decorrência de falência múltipla de órgãos:

- As pessoas não sabem, mas ele era muito divertido com os amigos. Jogava baralho com o pessoal da tranca. Ele era metódico, escolhia frutas, verduras, comprava blusinhas, meias, cuecas na feirinha de Itaipava.

Segundo ela, mesmo nos últimos dias de vida de Cid, ele ainda permaneceu lúcido e consciente:

- Tomando decisões, perguntando da casa e dos projetos. Estava estudando inteligência artificial e foi convidado por uma empresa americana para gravar a Bíblia em várias línguas.

Vale lembrar que os dois completariam 25 anos de casados em 2025, e mesmo com tanto tempo juntos, Fátima revelou que queria ainda mais tempo com o amado:

- Era um privilégio ouvir o bom dia ou boa noite no ouvidinho... Eu li o Salmo 23 para ele. Ele me disse: Eu só estou aqui por tua causa. Eu não estou aguentando mais. A gente viveu muitas coisas lindas, e talvez por isso eu quisesse mais. Achei que iríamos comemorar os 100 anos. Combinei com ele, mas ele não cumpriu a parte dele. Ninguém tinha se importado comigo assim, e agora vou ficar sozinha de novo.