Passadas as eleições, Datena volta ou não volta na Band – eis a questão

A grande questão de hoje, passadas as eleições, é saber se José Luiz Datena voltará ou não ao comando do “Brasil Urgente”, da Band.

Segundo indicativos, não.

Pedras no tabuleiro: a Band, diante de tal questão, está mexendo com duas pessoas de uma mesma família.

Para o Datena pai voltar, o Datena filho terá que deixar o “Brasil Urgente” e assumir o “Bora Brasil” matinal. Caso delicado, claro.

Pode até dar briga em casa.

No entanto, fontes bem instaladas em setores estratégicos da Band revelam que, diante dos atuais acontecimentos e após passar por essa experiência de candidato, há o desejo de fazer Datena pai, primeiro, descansar um pouco.

Depois voltar, mas com outro tipo de programa. Resta saber se ele irá aceitar.

TV Tudo





Não rolou

Ficou na vontade ou só em entusiasmo, um projeto da Band em produzir um talk-show com o ex-jogador Denílson.

A ideia não avançou. Dizem, alguns, que foi por questões comerciais. Outros por ciumeira interna mesmo.

Ganhando corpo

A direção da Record está empenhada em montar uma equipe de esportes, o mais rapidamente possível.

E a ideia é só contar com nomes que façam diferença no mercado, tanto em audiência como em resultados comerciais.

Assim, assim

Vontade não está faltando. Percebe-se que a direção da Globo vem se empenhando para colocar boas novelas no ar.

Os bons resultados é que teimam não aparecer. A preocupação da vez atende pelo nome de “Mania de Você”.

Complicado

Todo aquele que assiste este novo trabalho do João Emanuel Carneiro, enxerga um trabalho com qualidades.

Tem a receita para dar um bom caldo. Porém, parece que há uma resistência do público, talvez provocada pelos erros anteriores no horário. O desgaste causado pelos remakes foi bem incontestável.

Faz lembrar

O SBT, dos dias atuais, está fazendo lembrar a Globo com seus remakes, apelando sem dó para os seus arquivos.

Depois do “Show do Milhão”, agora o “Porta da Esperança”. Prova provada que a criatividade está em baixa ou em férias nos bastidores da nossa TV.

Sinuca de bico

A direção da Record, naquilo que diz respeito a sua dramaturgia, também tem uma batata quente nas mãos.

A novela “Força de Mulher” tem quebrado seguidos recordes de audiência, uma vez mais demonstrando que não se pode questionar o poder das produções turcas. E agora, continua com elas ou não?

Nada consta

No sentido contrário a todas as notícias que saíram nos últimos tempos e continuam sendo veiculadas, a direção da Rede TV! nega qualquer acordo com Ana Hickmann para 2025.

Data hoje, assegura, nada consta.

Por outro lado

Vale lembrar que Ana Hickmann sempre teve uma carreira muito segura na Record e ocupa uma posição das mais confortáveis no elenco do “Hoje em Dia”.

Sair para a Rede TV!, só porque o Edu Guedes está lá, não parece muito o caso.

Por sua vez

De fato, já existe uma conversa e bem avançada da Record com Tom Cavalcante visando uma próxima temporada do “Acerte ou Caia!”.

A primeira, em cartaz, vai até o finalzinho do ano, mas uma nova já é projetada ainda para o primeiro semestre de 2025.

É a receita

O domingo na TV é um dia bem atípico. Quanto mais bem temperado com alegria e leveza, melhor.

Carregar na tinta, exagerar em dramas ou assistencialismo, não funciona mais. A rejeição é alta.

Bate – Rebate

• Pessoas mais próximas revelam que Aguinaldo Silva está bem adiantado nos capítulos de “As três graças”...

• ... A expectativa agora está em saber para quando será programada...

• ... E para quem vai dirigir, além dos atores escolhidos.

• Vera Fischer foi mesmo confirmada para o elenco de “Velhos Bandidos”, do Claudio Torres...

• ... Além da protagonista Fernanda Montenegro, Ary Fontoura e Teca Pereira também foram escalados.

• Direção da Record animada com os resultados da “Fazenda” em curso...

• ... Em relação ao mesmo período de exibição da edição passada, observa-se um crescimento bem interessante...

• ... E perspectivas de crescimento. Há a certeza de que, desta vez, houve acerto na escolha dos participantes.

• Nesta terça, 22h50, o canal History estreia nova temporada da minissérie “Os Brinquedos que Mudaram o Mundo”.

C´est fini

Rafael Perantunes, do jornalismo da Record, convocado para supervisionar, trabalhou no lançamento do programa dominical da Rachel Sheherazade.

Algo que ele continuará fazendo, não mais em tempo integral, devido às suas outras funções no departamento. Tudo na paz.

