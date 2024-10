Vereador mais votado de SP e Brasil é apoiador de Marçal e Nikolas Ferreira

Lucas Pavanato (PL) foi o vereador mais votado da cidade de São Paulo e de todo o Brasil nas eleições deste domingo, 6, com 159.925 votos. Ao Estadão, Pavanato, que assume o cargo pela primeira vez, afirmou que pretende propor projetos baseados nos valores conservadores que o elegeram e provocou, dizendo que a oposição terá que "aguentar" seu estilo de fazer política.

"Viemos para ficar e, todos aqueles que não gostam de lidar com a gente, não gostam de lidar com políticos como a gente, eles terão que nos aguentar, porque nós vamos continuar ocupando espaço", disse.

Próximo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), a quem classifica como "grande amigo", Pavanato disse que planeja reproduzir o estilo do parlamentar mineiro em São Paulo, mobilizando o eleitorado de direita em torno de temas importantes para esse segmento. "Ele é uma grande inspiração para mim."

Como mostrou o Estadão, Pavanato faz parte da nova geração de políticos que domina a comunicação nas redes sociais. Não por acaso, ele é o campeão de interações (soma de curtidas, comentários e compartilhamentos) no Instagram e no TikTok entre os candidatos de 18 a 29 anos no pleito.

As informações constam no relatório quinzenal (de 30 de agosto a 13 de setembro) do "Monitoramento das Eleições Municipais de 2024", coordenado por um grupo interdisciplinar de pesquisadores da USP.

O agora vereador também apoiou a candidatura de Pablo Marçal (PRTB) à Prefeitura de São Paulo, fazendo diversas publicações em suas redes sociais em favor do ex-coach durante a campanha.

Além de Pavanato, que é estreante na Câmara Municipal, os outros quatro mais votados também assumirão o cargo pela primeira vez. A votação na capital paulista definiu 55 vereadores que irão compor a Câmara a partir de 2025.