Até 'a hora que acabar': limpeza em Santo André é reforçada devido eleição

Uma equipe reforçada e horário especial ainda são necessários para limpeza devido a votação deste domingo (6) pelas cidades do Grande ABC. Em Santo André, o trabalhou para que os eleitores encontrassem vias limpas pela manhã começou na noite do sábado e teve turno até 4h da madrugada, mas o alto volume de panfletos e folhetos acumulados ao longo do dia já reúne 49 agentes que, segundo informe do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento de Santo André), 'hoje vão até a hora que acabar'.

"Em ambos dias, tivemos funcionários do Semasa e também de uma contratada. Amanhã cedo, todas equipes serão deslocadas para as escolas também", comentou Edinilson Ferreira dos Santos, Superintendente-adjunto do Semasa.