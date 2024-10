A menos de uma hora do encerramento, Atila vota na Vila Bocaina

O deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil), candidato a prefeito de Mauá, votou por volta das 16h10 no colégio Elite, na Vila Bocaina. Mesmo nas urnas, ele está com a candidatura indeferida com recurso. "Se eu ganhar, lógico que vou assumir."

Os gastos da sua administração, entre 2017 e 2020 como chefe do Executivo, foram reprovadas pela Câmara e pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado).

Enquanto o pedido de recurso de Atila não for julgado por todos os desembargadores do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), a decisão de recusa do registro dele pela 339ª zona eleitoral de Mauá segue em vigor.