'Que seja uma eleição em que a verdade prevaleça', diz Padilha

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que a eleição municipal será uma disputa entre os candidatos que fizeram campanhas verdadeiras contra aqueles que fizeram uso de mentiras e informações falsas. Para ele, a perspectiva da base governista é de aumento do número de prefeitos e vereadores pelas cidades do País. "Que seja uma eleição em que a verdade prevaleça", disse.

"Após a tentativa de golpe, mais quadros se juntaram à frente ampla", afirmou. Para ele, no entanto, as eleições municipais não são uma referência tão clara para o que deve acontecer na próxima eleição presidencial: "O resultado das eleições municipais não tem relação direta com resultado da eleição presidencial. A eleição presidencial será uma avaliação do nosso governo", afirmou.

Para exemplificar as cidades para as quais a base governista está positiva, ele citou os candidatos Eduardo Paes (PSD), no Rio de Janeiro, e o candidato João Campos (PSB), em Recife. "Eduardo Paes, da nossa frente ampla, vai derrotar o bolsonarismo no seu ninho"