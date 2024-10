YouTube alerta crianças e pais com série sobre cidadania digital

O YouTube Kids, em parceria com O Reino Infantil, lançou em evento na semana passada a série As Aventuras de Bartolinho na Internet, já disponível na plataforma. A iniciativa busca educar crianças e suas famílias sobre a importância de hábitos digitais saudáveis, promovendo uma navegação segura no mundo on-line.

A série, protagonizada por personagens da popular animação argentina A Fazenda do Zenón, tem cinco episódios em que o Galo Bartolinho, a Vaca Maru e o Lobo Beto enfrentam situações cotidianas. Por meio de histórias divertidas, os personagens ensinam aos pequenos a evitar os perigos da internet, como não compartilhar informações pessoais ou cair em fraudes.

Clarissa Orberg, responsável por parcerias de conteúdo infantil no YouTube Brasil, destacou o compromisso da plataforma em proporcionar uma experiência segura e educativa. “Com esta série, buscamos nos conectar com as crianças por meio de conteúdos que ajudem a descobrir o mundo digital de forma divertida”, disse.

Roberto ‘Kuky’ Pumar, CEO da Leader Entertainment, parceira no projeto, também elogiou a colaboração. “Estamos orgulhosos por transmitir uma mensagem tão importante sobre segurança on-line com personagens que as crianças adoram”, afirmou ele, enfatizando o potencial da série para fomentar diálogos entre pais e filhos.

O desenvolvimento dos roteiros teve a consultoria de Belén Igarzábal, pesquisadora da Flacso Argentina, que adaptou conceitos do programa Seja Incrível na Internet, do Google. Os cinco pilares de segurança digital abordados na série são conscientização sobre ser cauteloso ao compartilhar informações; aprender a distinguir o que é real do que é falso; a importância de proteger informações pessoais e criar senhas suficientemente seguras; o conceito de “tratar os outros como gostaríamos de ser tratados” em todas as ações on-line; e a importância de manter um diálogo aberto e de confiança com os adultos responsáveis.

Além disso, o YouTube Kids oferece ferramentas de controle parental para auxiliar famílias a gerenciar o tempo de tela e a segurança dos conteúdos consumidos. O aplicativo disponibiliza um guia para pais, reunindo informações sobre como personalizar a experiência digital dos filhos.

A série As Aventuras de Bartolinho na Internet, segundo o Youtube Kids, promete ser uma ferramenta valiosa para a educação digital, unindo diversão e aprendizado em um tema cada vez mais relevante na vida das crianças.